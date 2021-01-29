В американской армии появятся солдаты с накрашенными губами и ногтями
Сухопутные войска США намерены изменить требования к внешнему виду служащих, сообщает РИА Новости.
В скором времени женщинам в армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, красить губы и покрывать лаком ногти.
Пойти на такие меры решено после рекомендаций различных комиссий, состоящих в основном из женщин-военнослужащих. Как говорят военные, таким образом, планируется улучшить жизнь солдат.
Как сообщалось, в США снят заперт на службу трансгендеров в армии, который был введен во время президентства Дональда Трампа. Соответствующий указ подписал новый президент США Джо Байден. В Белом доме отметили, что Байден не считает половую принадлежность препятствием для службы в вооруженных силах.
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