Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом

В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако ситуация находится под контролем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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«Ситуация не критическая в Москве, но, тем не менее, мы видим рост заболеваемости, поэтому, надо беречься», - сказал глава города.

По его словам, в этот период нужно стараться как можно реже контактировать с людьми, а выходные дни посвятить своим близким или съездить на дачу.

Ранее Собянин рассказал, как столица поддерживает пенсионеров, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусСергей Собянин
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