Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом
В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако ситуация находится под контролем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация не критическая в Москве, но, тем не менее, мы видим рост заболеваемости, поэтому, надо беречься», - сказал глава города.
По его словам, в этот период нужно стараться как можно реже контактировать с людьми, а выходные дни посвятить своим близким или съездить на дачу.
Ранее Собянин рассказал, как столица поддерживает пенсионеров, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 270 / сут.
Умерли
111 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 637 / сут.
- Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом
- Спасатели обнаружили тела трех пропавших в Кольском заливе рыбаков
- Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
- Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Ленинградской области
- Нарколог дал советы при лечении алкогольного отравления
- Любимых героев «Союзмультфильма» могут сделать персонажами комиксов
- Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о просьбах россиян
- Российская авиакомпания испортила майские каникулы своим пассажирам
- Киргизия и Таджикистан приступят к описанию границы
- Путин уволил со службы замглавы МЧС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru