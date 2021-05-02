Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом

«Ситуация не критическая в Москве, но, тем не менее, мы видим рост заболеваемости, поэтому, надо беречься», - сказал глава города.

По его словам, в этот период нужно стараться как можно реже контактировать с людьми, а выходные дни посвятить своим близким или съездить на дачу.

Ранее Собянин рассказал, как столица поддерживает пенсионеров, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

