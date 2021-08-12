Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник
Финансирование программы реконструкции поликлиник и зданий Центра паллиативной помощи в Москве увеличено. Об этом на своей персональной странице в соцсети «В Контакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на программу решено дополнительно выделить порядка 7,5 млрд рублей. Градоначальник отметил, что на данный момент 23 здания поликлиник уже отремонтированы, еще более 50 находятся на реконструкции.
Дополнительные средства будут направлены на реконструкцию поликлиник, капремонт стационара на улице Двинцев и четырех зданий Центра паллиативной помощи. Собянин отметил, что в них разместятся первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, которым нужно круглосуточное наблюдение, с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера.
Обновленные филиалы Центра оснастят по стандарту паллиативной службы. Для пациентов и их родственников будут созданы максимально комфортные условия с высоким качеством ухода и лечения. Планируется, что работы завершатся до конца года.
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