Отсканироваться за час. Москвичи смогут по-быстрому проверить свое здоровье
О том, как бесплатно проверить состояние организма в условиях пандемии коронавируса, рассказала «Радиоточке НСН» главный врач детской городской поликлиники № 7 Кац Елена.
Проект «Здоровая Москва» позволяет москвичам сделать небольшой перерыв во время прогулки, чтобы проследить за своим здоровьем. Достаточно найти всего час в своем графике для того, чтобы проверить работу всего организма. Об этом рассказала врач Елена Кац.
«Все процедуры бесплатны, пройти их могут граждане от 18 лет, прикрепленные к одной из городских поликлиник или имеющие московский полис ОМС. Павильоны расположены возле парков и метро. У нас работают кабинеты врачей общей практики, ультразвуковой диагностики, процедурный, смотровой и кабинет доврачебного осмотра. Здесь также можно сделать прививку от коронавируса», - рассказала врач.
Кац также добавила, что в этом году программа обследования более широкая, чем это предусмотрено федеральными стандартами. Она позволяет на ранних стадиях выявить какие-либо проблемы и нарушения.
«В обычный чек-ап включены такие исследования, как УЗИ молочных желез у женщин, УЗИ сосудов головы и шеи, щитовидной железы и другие новшества. Основная задача работающих в павильоне врачей — выявить заболевание на ранней стадии, когда человек еще может не подозревать о нем. Ведь всем известно, что чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное выздоровление», - уверена медик.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что павильоны в этом году открылись 11 мая, в них успели проверить здоровье порядка 120 тысяч москвичей.
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