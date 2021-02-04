Собянин рассказал о развитии сети центров амбулаторной помощи онкобольным

Ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи будет завершен в Москве в 2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В четверг он проинспектировал ход капитального ремонта здания центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы №40.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, объем стационарной помощи онкобольным увеличился более, чем на треть. Были созданы шесть онкологических центов с мощными лабораториями, выстроена логистика оказания помощи больным.

Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. По словам Собянина, на данный момент их создано восемь.