Собянин рассказал о развитии сети центров амбулаторной помощи онкобольным

Ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи будет завершен в Москве в 2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В четверг он проинспектировал ход капитального ремонта здания центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы №40.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, объем стационарной помощи онкобольным увеличился более, чем на треть. Были созданы шесть онкологических центов с мощными лабораториями, выстроена логистика оказания помощи больным.

Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. По словам Собянина, на данный момент их создано восемь.

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«Не все из них находятся в хорошем состоянии, требуют реконструкции, насыщения самым современным оборудованием», - сказал мэр, добавив, что сейчас идет реконструкция в трех центрах одновременно, все они будут построены в текущем году.

Собянин также объявил о старте проекта «Персональный помощник» для онкологических пациентов. Он пояснил, что больной по желанию сможет закрепиться к так называемому помощнику, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ПоликлиникиСергей Собянин
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