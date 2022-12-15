Собянин рассказал о процессах реформирования амбулаторного звена в Москве

Медицинский электронный двойник москвича формируется в сфере здравоохранения столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на пленарном заседании профессионального форума «Моя поликлиника», который стартовал в Гостином дворе. В открытии форума также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Собянин отметил, что на сегодняшний день практически все москвичи имеют электронную медицинскую карту.

«И как только появился медицинский дневник человека, туда началась подгружаться одна за другой информация. МРТ, КТ, лучевые исследования вместе с диагнозами, жалобами и так далее. И, как в фантастических фильмах, начал формироваться медицинский цифровой двойник москвича», - заметил Собянин.

По его словам, это в первую очередь важно для самого пациента, так как на основании этих данных можно сделать прогноз течения его болезни, вовремя поставить диагноз.

Что касается групп населения, то в этом случае, как заметил Собянин, новые технологии позволяют собрать большие данные и на основе их спрогнозировать течение и развитие болезней целых групп населения.

Также мэр рассказал о процессах реформирования амбулаторного звена в Москве. Он подчеркнул, что оптимизация во многом позволила сделать зарплату медиков более справедливой.

«Когда мы перешли на подушевое финансирование, как раз был такой тренд и на федеральном уровне, у нас более или менее выровнялась оплата труда по поликлиникам. Не скажу, что система идеальна. Там много нюансов. Но все равно она более или менее справедлива», - заявил Собянин.

Также мэр сообщил, что в поликлиники столицы приходят 100 млн человек в год.

