Собянин рассказал о главных результатах работы онкослужбы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия первого Московского международного онкологического форума рассказал об основных результатах работы онкослужбы Москвы.

Он отметил, что в городе была организована система онкологических помощников, которые персонально ведут каждого больного от первого диагноза до лечения, реабилитации и последующей диспансеризации.

«Человек чувствует, что он не брошен, что он всегда может позвонить своему помощнику, задать вопросы, помощник ему может помочь записаться к врачу, последить за своевременностью диагностики и назначения, и это очень важно», - подчеркнул Собянин.

Игры в демократию закончились? Врачи поддержали обязательную вакцинацию, юристы - против

Мэр отметил, что даже в условиях пандемии в Москве удалось избежать сокращения объемов оказания помощи онкобольным людям. По его словам, в этот период работа врачей-онкологов была еще более сложной на фоне того, что поступали к ним и больные, зараженные COVID-19. При этом непосредственно борьбой с новой коронавирусной инфекцией онкологи не занимались.

Московский международный онкологический форум открылся сегодня в ЦВЗ «Манеж». Он будет работать два дня. Запланировано выступление более 300 международных экспертов, специалистов ведущих клиник мира, представителей ВОЗ, а также органов власти из России и зарубежных стран.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ФорумЗдоровьеСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры