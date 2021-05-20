Собянин рассказал о главных результатах работы онкослужбы Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия первого Московского международного онкологического форума рассказал об основных результатах работы онкослужбы Москвы.
Он отметил, что в городе была организована система онкологических помощников, которые персонально ведут каждого больного от первого диагноза до лечения, реабилитации и последующей диспансеризации.
«Человек чувствует, что он не брошен, что он всегда может позвонить своему помощнику, задать вопросы, помощник ему может помочь записаться к врачу, последить за своевременностью диагностики и назначения, и это очень важно», - подчеркнул Собянин.
Мэр отметил, что даже в условиях пандемии в Москве удалось избежать сокращения объемов оказания помощи онкобольным людям. По его словам, в этот период работа врачей-онкологов была еще более сложной на фоне того, что поступали к ним и больные, зараженные COVID-19. При этом непосредственно борьбой с новой коронавирусной инфекцией онкологи не занимались.
Московский международный онкологический форум открылся сегодня в ЦВЗ «Манеж». Он будет работать два дня. Запланировано выступление более 300 международных экспертов, специалистов ведущих клиник мира, представителей ВОЗ, а также органов власти из России и зарубежных стран.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- В России подтвердили 9 232 случая COVID-19 за сутки
- ВВС Польши объяснили «захват Боинга»
- Полицейский, распространивший видео допроса Галявиева, уволен
- Мурашко: У России есть все для победы над COVID-19
- Британский принц Уильям привился от коронавируса
- Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года из-за выборов в Госдуму
- СМИ: Польский самолет сообщил о захвате
- Ушла в отставку глава Московского следственного управления Агафьева
- Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
- Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru