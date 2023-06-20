Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов «Здоровая Москва»

Около 70 тысяч москвичей прошли процедуру бесплатного обследования в павильонах «Здоровая Москва» за месяц с момент их открытия в текущем году. Такую статистику привёл мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, своевременная диагностика позволяет предотвратить или пресечь на ранней стадии развитие многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета. При этом горожане, которые перенесли COVID-19, имеют возможность пройти дополнительные исследования.

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Павильоны, открытые в городских парках и возле некоторых станций метро, можно посетить без предварительной записи. Процедура обследования по времени занимает около часа. Результаты и заключения врачей хранятся в электронной медицинской карте.

По словам Сергея Собянина, проект «Здоровая Москва» становится всё более популярным с каждым годом. Павильоны открыты без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00.

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ФОТО: Официальный сайт мэра Москвы
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