Собянин рассказал о внедрении «Искреннего сервиса» в учреждениях здравоохранения
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принципах работы «искреннего сервиса» в МФЦ, поликлиниках и больницах города.
Как отметил градоначальник, жители привыкли к вежливому и внимательному обслуживанию в коммерческих организациях, поскольку конкуренция заставляет бизнес «проявлять максимальное дружелюбие к клиенту».
«Но у государства нет конкурентов. Ему не надо бороться за клиентов. Если, конечно, относиться к делу формально. Но можно и по-другому, по-человечески. <...> Больше 10 лет назад мы создали МФЦ, которые объединили в себе более 1 тыс. 200 приемных различных органов власти, стали "единым окном" взаимодействия с москвичами. И сегодня, выполняя свою работу, сотрудники центров "Мои документы" стараются сделать чуть больше, чем положено, посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг», — написал мэр на своем персональном сайте.
Собянин подчеркнул, что искренний сервис рождается на стыке желания сотрудников приносить пользу, крепких профессиональных знаний и навыков общения. При этом знаниям и навыкам будущих и нынешних работников центров госуслуг обучают в корпоративном учебном центре и «Академии искреннего сервиса». Тренеры помогают в освоении лучших сервисных практик, повышении стрессоустойчивости, развитии эмоционального интеллекта, кроме того, учат избегать профессионального выгорания.
По словам мэра, развитие сети МФЦ еще не завершено. Только в 2022 году было открыто 13 офисов «Мои документы». Новые учреждения, как правило, открываются вблизи людных мест, добираться до которых максимально удобно, они просторнее старых офисов и имеют больше возможностей для искреннего сервиса.
Как отметил Собянин, на фоне доброжелательности сотрудников МФЦ становится заметнее контраст между ними и другими городскими учреждениями, поэтому перед сотрудниками «Моих документов» была поставлена задача нести культуру искреннего сервиса в другие городские службы.
«Сегодня почти 1 тыс. 500 сотрудников "Моих документов" работают в поликлиниках, а летом - и в павильонах "Здоровая Москва". Специалисты встречают пациентов и помогают решить их вопросы, стараясь с первых слов расположить к себе человека и найти к нему индивидуальный подход», — подчеркнул мэр.
В 2023 году сотрудники МФЦ войдут в состав команд новых флагманских центров шести стационаров Москвы: они будут регистрировать и осуществлять маршрутизацию пациентов, организовывать встречи родственников с врачом, решать другие немедицинские вопросы. Первая команда профессионалов уже начала работу работе во флагманском центре имени Вересаева.
«Ценности искреннего сервиса универсальны. Везде на первом месте стоит человек с его уникальной ситуацией, в которую нужно вникнуть и постараться помочь. И сделать это по-человечески, от души. Будем и дальше внедрять искренний сервис в работу самых разных московских учреждений и служб», — заключил Собянин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут разрешить в феврале
- Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно после ремонтных работ
- СМИ: Совместные учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у Запада
- Американцы раскритиковали высказывания Блинкена о будущем Украины
- В РАН заявили, что российский бизнес борется с кризисом «наступательно»
- Депутат Шеремет предложил изменить статус СВО после поставок танков Киеву
- Новый посол США прибыла в Россию
- Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты
- Рогов предупредил о возможной попытке контрнаступления ВСУ весной
- В ДНР заявили, что российские войска вошли в Угледар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru