Собянин: павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме

Павильоны «Здоровая Москва» переходят на работу в обычном режиме. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

Он напомнил, что павильоны в этом году открылись 11 мая, в них успели проверить здоровье порядка 120 тысяч москвичей. Однако из-за подъема заболеваемости COVID-19 с 21 июня в них пришлось разместить пункты массовой вакцинации. Градоначальник отметил, что с этой задачей «Здоровая Москва» справилась на отлично. По его словам, первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч жителей столицы. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию «Спутником Лайт».