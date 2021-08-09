Собянин: павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме

Павильоны «Здоровая Москва» переходят на работу в обычном режиме. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

Он напомнил, что павильоны в этом году открылись 11 мая, в них успели проверить здоровье порядка 120 тысяч москвичей. Однако из-за подъема заболеваемости COVID-19 с 21 июня в них пришлось разместить пункты массовой вакцинации. Градоначальник отметил, что с этой задачей «Здоровая Москва» справилась на отлично. По его словам, первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч жителей столицы. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию «Спутником Лайт».

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По словам Собянина, на данный момент имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. В связи с этим с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей.

Особый акцент, как отметил мэр, будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции.

11 июля Сергей Собянин заявил, что пиковые значения заболеваемости COVID-19 в Москве преодолены, передает РИА ФАН.

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ФОТО: Официальный сайт мэра Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинЗдоровье
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