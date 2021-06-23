Собянин открыл сразу четыре поликлиники после комплексной реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил филиал №3 городской поликлиники №6, где недавно завершилась комплексная реконструкция. Одновременно по видеосвязи он открыл еще три поликлиники после реконструкции: филиал №2 ДГП №122 в Гольяново, филиал №2 ГП №2 в Чертаново Центральном, филиал №4 ДГП №10 в Черемушках.
Собянин отметил, что в достаточно сжатые сроки морально и физически устаревшее здание превратилось в современное, оснащенное новейшим оборудованием, одним из самых современных в мире.
По словам мэра, это «хороший шаг вперед в развитии нашей амбулаторной службы, поликлинической службы».
Собянин также поблагодарил медиков за работу в период пандемии. Он отметил, что в поликлинике №6 есть КТ-центр, в который поступают коронавирусные больные, а также пункты вакцинации и бригады, которые амбулаторно обслуживают больных COVID-19.
Первых пациентов все три обновленные поликлиник примут в понедельник, 28 июня, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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