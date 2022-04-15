Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1

Для посетителей онкохирургический корпус больницы начнет с 18 апреля, рассказал главный врач Всеволод Галкин.

Реконструкция и капремонт корпуса №7 были начаты в июле 2020 года. В рамках работ были выполнены частичная перепланировка помещений, устройство вентилируемого фасада, замена окон и дверей, устройство инженерных систем, благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В корпусе расположены развернуто 150 круглосуточных коек, а также койки дневного пребывания, реанимационные и койки пробуждения. Оснащено заведение более 2,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования и мебели.



