Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1
В Москве после реконструкции и капитального ремонта открылся онкохирургический корпус №7 городской клинической онкологической больницы №1 на Загородном шоссе.
После реконструкции в корпусе появились возможности проводить все виды операций и оказывать онкологическую помощь на мировом уровне, завил мэр столицы Сергей Собянин, участвующий в открытии медучреждения. По его словам, в этой больнице есть
первоклассная лаборатория, амбулаторно-диагностический и хирургический центры, а также центр для химиотерапии.
Для посетителей онкохирургический корпус больницы начнет с 18 апреля, рассказал главный врач Всеволод Галкин.
Реконструкция и капремонт корпуса №7 были начаты в июле 2020 года. В рамках работ были выполнены частичная перепланировка помещений, устройство вентилируемого фасада, замена окон и дверей, устройство инженерных систем, благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В корпусе расположены развернуто 150 круглосуточных коек, а также койки дневного пребывания, реанимационные и койки пробуждения. Оснащено заведение более 2,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования и мебели.
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