Бочкарев: В детском корпусе больницы в Коммунарке завершаются фасадные работы
Строительство детского корпуса больницы в Коммунарке завершено на 55%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас на объекте уже полностью готов конструктив и кровля, а скоро будут завершены фасадные работы. В то же время в больнице продолжается отделка помещений и монтаж инженерных сетей. К тому же уже более чем на треть выполнено благоустройство прилегающей территории.
Бочкарев добавил, что новый корпус больницы общей площадью более 24 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 коек. В помещении будет установлено современное оборудование, а также созданы комфортные условия для детей, их родителей и медицинских работников.
Ранее заммэра сообщил, что на территории больницы был введен в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- В США допустили, что в российско-украинское мирное соглашение могут включить вопрос санкций
- Посольство РФ назвало фейками данные о забитости больниц Гомеля российскими военными
- МИД КНР: Китай и Россия не прекращают сотрудничество в области науки
- В Минобороны рассказали о ракетном ударе по военному объекту в Киеве
- Российские ПВО сбили украинский вертолет, обстрелявший поселок в Брянской области
- Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store
- СМИ сообщили о взрывах и отключении света в Киеве
- Польша запретила импорт угля из России
- В России возбудили первое дело о создании ОПГ работниками налоговой
- Минпромторг сообщил о саботаже перевозчиками поставок российской продукции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru