Бочкарев: В детском корпусе больницы в Коммунарке завершаются фасадные работы

Строительство детского корпуса больницы в Коммунарке завершено на 55%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас на объекте уже полностью готов конструктив и кровля, а скоро будут завершены фасадные работы. В то же время в больнице продолжается отделка помещений и монтаж инженерных сетей. К тому же уже более чем на треть выполнено благоустройство прилегающей территории.

Бочкарев добавил, что новый корпус больницы общей площадью более 24 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 коек. В помещении будет установлено современное оборудование, а также созданы комфортные условия для детей, их родителей и медицинских работников.

Ранее заммэра сообщил, что на территории больницы был введен в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек.