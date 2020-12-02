Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что созданные в столице резервные госпитали несут огромную нагрузку, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

На открытии реанимационного отделение резервного госпиталя для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ мэр рассказал, что в эту уникальную реанимационную систему из более чем 200 коек входят самые современные лаборатории и диагностическое оборудование, которого нет во многих современных клиниках.

«После ввода реанимационного отделения, этот резервный госпиталь будет работать не только для того, чтобы оказывать помощь не очень тяжёлым больным, но и сможет вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь», - подчеркнул Собянин.

Первых пациентов новый реанимационный блок резервного госпиталя на ВДНХ должен принять уже 4 декабря. Здесь будут лечить не только коронавирус, но и сопутствующие осложнения, а также таких хронических заболеваний, как полиорганная недостаточность и сепсис. Шесть из 208 коек предназначены для гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью. Установлен стационарный КТ на 128 срезов, есть кабинеты эндоскопии, бронхоскопии и гастроскопии, лучевое и два приемных отделения, клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории.

По словам московского главы, из всех мощностей, которые сегодня заняты под COVID-19, половина приходится на специализированные корпуса, которые организовали для борьбы с инфекцией. Собянин добавил, что их объёмы, а также качество и оснащенность этих госпиталей постоянно увеличиваются

В настоящее время в Москве приём пациентов с коронавирусом осуществляют 5 резервных госпиталей, расположенные в Ледовом дворце «Крылатское», КВЦ «Сокольники», АТЦ «Москва», павильоне № 75 ВДНХ, на территории ГКБ № 40 в Коммунарке, в которых развернуто более 6 тыс. коек.

