Собянин открыл после реконструкции поликлинику на улице Теплый Стан
После комплексной реконструкции открылся филиал №3 городской взрослой поликлиники №134 на улице Теплый Стан. На событии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, оттуда по видеосвязи он открыл еще три детские поликлиники - в Вешняках, в Тимирязевском районе и в Северном Бутово.
По словам Собянина, в столице продолжается программа по обновлению поликлиник. Порядка 50 находятся на реконструкции на данный момент. Он отметил, что ранее уже были запущены три клиники, сегодня же начинают работать одновременно четыре.
Мэр отметил, что поликлиника на Теплом Стане оснащена всем необходимым для работы современным оборудованием, в том числе диагностическим. Для пациентов созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами.
Реконструкция была начата в феврале прошлого года.
Работы по программе реконструкции городских поликлиник завершены в 11 зданиях, в 35 поликлиниках продолжается ремонт, многие из них будут открыты в текущем году, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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