Собянин открыл после реконструкции поликлинику на улице Теплый Стан

После комплексной реконструкции открылся филиал №3 городской взрослой поликлиники №134 на улице Теплый Стан. На событии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, оттуда по видеосвязи он открыл еще три детские поликлиники - в Вешняках, в Тимирязевском районе и в Северном Бутово.

По словам Собянина, в столице продолжается программа по обновлению поликлиник. Порядка 50 находятся на реконструкции на данный момент. Он отметил, что ранее уже были запущены три клиники, сегодня же начинают работать одновременно четыре.