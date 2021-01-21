Подмосковье стало одним из лидеров по внедрению электронной записи на вакцинацию
Московская область наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Белгородской областью вошла в число лидеров по внедрению электронной записи на получение вакцины от COVID.
Такие данные приводит Минздрав, передает «Радио 1». Среди регионов, где наблюдается отставание в вопросе массовой вакцинации, Ростовская, Челябинская и Свердловская области.
В России массовая вакцинация началась 18 января. В Подмосковье в настоящее время можно поставить прививку в более 90 прививочных пунктах. Запись на вакцинацию ведется через МФЦ, поликлинику и портал госуслуг.
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