Подмосковье стало одним из лидеров по внедрению электронной записи на вакцинацию

Московская область наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Белгородской областью вошла в число лидеров по внедрению электронной записи на получение вакцины от COVID.

В Подмосковье привились от COVID более 40 тыс. человек

Такие данные приводит Минздрав, передает «Радио 1». Среди регионов, где наблюдается отставание в вопросе массовой вакцинации, Ростовская, Челябинская и Свердловская области.

В России массовая вакцинация началась 18 января. В Подмосковье в настоящее время можно поставить прививку в более 90 прививочных пунктах. Запись на вакцинацию ведется через МФЦ, поликлинику и портал госуслуг.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеВакцина
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