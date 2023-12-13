Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

В Москве заработал новый флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина и созданный на ее базе Московский урологический центр. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, флагманский центр в основном будет принимать пациентов, которых привозят по экстренной помощи. Предполагается, что его открытие радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания жителей Московского региона.

В урологическом центре смогут проходить лечение не только москвичи, но и пациенты из всех регионов. Градоначальник отметил, что в столичных клиниках порядка 20–30% больных зарегистрированы в других регионах.

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На базе Боткинской больницы и некоторых других клиник создается крупнейший в стране роботизированный центр. В будущем году в Москву поступят к существующим четырем таким системам еще семь. По словам Собянина, это будет крупнейший роботизированный центр в стране на базе Боткинской больницы, Центра Логинова и ряда других больниц.

Строительство семиэтажного флагманского центра ГКБ имени Боткина началось в июне 2020 года. Он рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. В распоряжении врачей имеется девять операционных. На крыше центра есть вертолетная площадка.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинБольница

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