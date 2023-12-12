Москвичей призвали носить маски для защиты от вирусов
В Москве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ соответствует сезону, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве посоветовали москвичам вакцинироваться от гриппа, а также соблюдать простейшие меры профилактики: надевать маску в местах скопления людей и общественном транспорте, избегать близких контактов с заболевшими людьми, тщательно мыть руки с мылом.
Специалисты также рекомендуют тщательно промывать полость носа, добавлять в рацион продукты с витамином С и придерживаться здорового образа жизни.
В столице сделали прививку от гриппа почти 8 млн человек, что составляет около 60% населения города.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении в России случаев заболевания микоплазменной инфекцией. Это заболевание сложно диагностировать на фоне отсутствия выраженных внешних симптомов, также трудно подобрать схему лечения из-за особенностей воспаления, рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru