Москвичей призвали носить маски для защиты от вирусов

Специалисты также рекомендуют тщательно промывать полость носа, добавлять в рацион продукты с витамином С и придерживаться здорового образа жизни.

В столице сделали прививку от гриппа почти 8 млн человек, что составляет около 60% населения города.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении в России случаев заболевания микоплазменной инфекцией. Это заболевание сложно диагностировать на фоне отсутствия выраженных внешних симптомов, также трудно подобрать схему лечения из-за особенностей воспаления, рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН.



