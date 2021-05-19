Собянин осмотрел новый ФОК для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Около 145 больших спортивных объектов появилось в Москве за последние годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, построены бассейны, ледовые арены, футбольные поля и другие объекты.
Мэр отметил, что для людей с ограниченными возможностями здоровья необходимы спортивные сооружения с особыми требованиями. На открытии такого нового специализированного спортивного комплекса присутствовал в среду Собянин. Объект находится в Коломенском проезде.
«Здесь как раз такой спортивный объект создан, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности - на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, - заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах», - сказал Собянин, добавив, что в новом спортивном комплексе можно будет не только заниматься физической подготовкой, но и получить специальную реабилитацию.
Спорткомплекс в Коломенском проезде начнет работу в ближайшее время, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Это двухэтажное здание с подземным этажом. В нем создана полностью безбарьерная среда и все необходимые условия для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов-колясочников.
В здании есть крытый бассейн, малый терапевтический бассейн для проведения лечебных процедур, зона гидромассажа, универсальный спортивный зал и тренажерный зал для силовых тренировок, зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации с пневматическими тренажерами и многое другое.
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