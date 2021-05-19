Собянин осмотрел новый ФОК для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Около 145 больших спортивных объектов появилось в Москве за последние годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, построены бассейны, ледовые арены, футбольные поля и другие объекты.

Мэр отметил, что для людей с ограниченными возможностями здоровья необходимы спортивные сооружения с особыми требованиями. На открытии такого нового специализированного спортивного комплекса присутствовал в среду Собянин. Объект находится в Коломенском проезде.

«Здесь как раз такой спортивный объект создан, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности - на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, - заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах», - сказал Собянин, добавив, что в новом спортивном комплексе можно будет не только заниматься физической подготовкой, но и получить специальную реабилитацию.