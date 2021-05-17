Собянин открыл уникальный Центр оценки кадрового потенциала столичных медиков
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Кадровый центр департамента здравоохранения столицы в Успенском переулке.
«Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране», заявил Собянин.
По его словам, в укрепление материальной базы системы здравоохранения вкладывают достаточно большие ресурсы, очень важен уровень знаний врачей, медсестер и в целом кадрового резерва, а пандемия продемонстрировала важность постоянного обучения и развития персонала.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в новом Кадровом центре созданы все условия для повышения квалификации медицинских специалистов, это позволит повысить качество диагностики, что напрямую отражается на здоровье граждан.
«Этот центр - еще одна составляющая, изюминка в целом в системе московского здравоохранения, российского здравоохранения», - подчеркнул он.
В центре будут проводить обязательные и добровольные процедуры аккредитации и аттестации специалистов с высшим медицинским образованием, а также будет осуществляться контроль при трудоустройстве.
Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. До этого первичная специализированная аккредитация ординаторов проходила только в федеральных медицинских вузах и медицинских организациях, а также в ГКБ имени Боткина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Ксению Разуваеву назначили главой Росмолодежи
- Кабмин РФ утвердил новый профессиональный праздник
- Русского дома на Олимпиаде в Токио не будет
- Правительство РФ объявило антитеррористические требования для детских лагерей
- Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»
- Россиянка Анна Кикина полетит на МКС в 2022 году
- Против «Почты России» возбудили дело за надбавки к тарифам доставки
- В Азербайджане вакцинацию «Спутником V» начнут 18 мая
- СМИ: один из командиров «Исламского джихада» погиб в Газе при авиаударе Израиля
- В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru