Собянин открыл уникальный Центр оценки кадрового потенциала столичных медиков

По его словам, в укрепление материальной базы системы здравоохранения вкладывают достаточно большие ресурсы, очень важен уровень знаний врачей, медсестер и в целом кадрового резерва, а пандемия продемонстрировала важность постоянного обучения и развития персонала.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в новом Кадровом центре созданы все условия для повышения квалификации медицинских специалистов, это позволит повысить качество диагностики, что напрямую отражается на здоровье граждан.

«Этот центр - еще одна составляющая, изюминка в целом в системе московского здравоохранения, российского здравоохранения», - подчеркнул он.

В центре будут проводить обязательные и добровольные процедуры аккредитации и аттестации специалистов с высшим медицинским образованием, а также будет осуществляться контроль при трудоустройстве.

Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. До этого первичная специализированная аккредитация ординаторов проходила только в федеральных медицинских вузах и медицинских организациях, а также в ГКБ имени Боткина.

