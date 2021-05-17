Собянин открыл уникальный Центр оценки кадрового потенциала столичных медиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Кадровый центр департамента здравоохранения столицы в Успенском переулке.

«Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране», заявил Собянин.

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная

По его словам, в укрепление материальной базы системы здравоохранения вкладывают достаточно большие ресурсы, очень важен уровень знаний врачей, медсестер и в целом кадрового резерва, а пандемия продемонстрировала важность постоянного обучения и развития персонала.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в новом Кадровом центре созданы все условия для повышения квалификации медицинских специалистов, это позволит повысить качество диагностики, что напрямую отражается на здоровье граждан.

«Этот центр - еще одна составляющая, изюминка в целом в системе московского здравоохранения, российского здравоохранения», - подчеркнул он.

В центре будут проводить обязательные и добровольные процедуры аккредитации и аттестации специалистов с высшим медицинским образованием, а также будет осуществляться контроль при трудоустройстве.

Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. До этого первичная специализированная аккредитация ординаторов проходила только в федеральных медицинских вузах и медицинских организациях, а также в ГКБ имени Боткина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ВрачиЗдравоохранениеСобянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры