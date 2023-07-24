Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

Новый стандарт онкологической помощи в российской столице обсудили мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов. Они ознакомились с работой нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов.

Как рассказал градоначальник, столичные власти решили на 100% изменить маршрутизацию и создали пять флагманских центров, специализирующихся на онкологических недугах. Клиники обеспечивают диагностику, химиотерапию, хирургию и последующее наблюдение. При этом пациент остаётся пожизненно прикреплённым к данной системе.

Столица РФ в 2019 году первой в стране ввела стандарты оказания онкологической помощи и лекарственного обеспечения, прописанные в законе, принятом Госдумой.