Группы психологической поддержки «Равный равному» открылись для онкобольных москвичей

По ее словам, данный проект стартовал в пилотном формате год назад и продемонстрировал высокую востребованность — за год онкопсихологи провели свыше 2000 консультаций. Заммэра отметила, что провести консультацию можно через интернет с сохранением истории обращений в личном кабинете. Ракова также подчеркнула важность создания пациентских сообществ.

Кроме того, отметила она, недавно стартовали занятия группы поддержки «Равный равному» и обучение тех, кто сумел в свое время победить онкологию, а теперь готов помогать тем, кто сам столкнулся с этой проблемой.

Расширились и возможности проекта. Если раньше сами пациенты и их близкие могли обратиться к психологу очно или по телефону горячей линии, сейчас для них доступен формат телемедицины. Для проведения таких консультаций нужно посетить портал Московской службы психологической помощи населению или скачать приложение для Android или iPhone «Психология для жизни» и зарегистрироваться. Это позволяет не только консультироваться со специалистом в видеоформате, но и выбирать психолога по отзывам и рейтингам, знакомиться с рекомендациями, переписываться в чате, выполнять домашнее задание и обмениваться файлами и документами.

Немаловажным нововведением стала группа поддержки «Равный равному» — психотерапевтические группы для онкобольных. Здесь под присмотром онкопсихолога занятие проводит куратор, который сам поборол онкологию. Все участники встречи могут рассказать о личном опыте, трудностях и проблемах, победах и радостях. Задача группы поддержки — помочь ее участникам разобраться в себе, своих стремлениях и желаниях, принять и пережить болезнь. Занятия группы поддержки «Равный равному» для пациентов и их родственников проходят в симуляционном центре обучения профессиональному уходу. Записаться на встречи и узнать подробности можно по телефону: +7 495 587-00-51 или в соцсетях.

Ожидается, что будут запущены школы для тех, кто сумел выйти в ремиссию и желает поделиться опытом, чтобы помочь пациентам. После обучения они смогут стать равными консультантами, проводить встречи группы поддержки «Равный равному» и быть наставниками для участников группы. Они смогут объяснить подробности этапов лечения, поделиться, что им помогало во время болезни, какие чувства они испытывали и как преодолевали трудности.

