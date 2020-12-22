Собянин назвал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся очень сложной и напряжённой, сообщает РИА Новости.
На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, градоначальник отметил еженедельный рост госпитализации.
«На период недели тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12%, но последняя неделя опять показала рост 5%», - уточнил Собянин.
По словам мэра, в целом система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой и «все звенья работают стабильно». Также Собянин добавил, что в Москве задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, 30% из них свободно.
По данным оперштаба, за последние сутки было выявлено 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах России, сообщает телеканал «360». Наибольший суточный прирост по-прежнему фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
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