Собянин: Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее

В Москве продолжает развиваться Единая цифровая платформа здравоохранения. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, технологии позволяют сделать здравоохранение столицы доступнее и эффективнее.

«Это объединение технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам – получить быструю и качественную медицинскую помощь», - написал он.

Так, что в столице уже работают электронная медкарта (их создано больше 19 млн); чат-бот на основе искусственного интеллекта, а также система поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ и многое другое.