Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде станет нациоанальным лидером по выпуску лекарств

На новом заводе ООО «Велфарм-М» («Брайт Вэй Индастриз»), построенном на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» (ОЭЗ), запустили первую линию по производству твердых лекарственных форм.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице создается один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. На базе ОЭЗ собрано большинство ведущих фармпроизводителей страны. Сейчас работают уже шесть производств. В этом году будет открыто три, а в ближайшие четыре года - еще шесть. Объем производств на этой площадке вырастет в 15 раз, отметил градоначальник.

По словам Собянина, в фармацевтическом кластере будут производить свыше 100 наименований жизненно важных лекарственных препаратов, большинство из них в России пока не выпускается. Речь идет в том числе об онкологических препаратах, потребность в них будет закрыта на 80%.

Фармацевтический кластер ОЭЗ «Технополис «Москва» объединил девять разработчиков и производителей лекарственных средств. К 2027 году планируется увеличить количество фармпроизводств до 15. Предполагается, что после выхода на проектную мощность всех компаний доля лекарств российского производства увеличится на 30%.

Логистические проблемы приводят к временной пропаже некоторых лекарственных препаратов, регуляторы должны принять меры, чтобы не допустить дефицита на рынке, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН.

