Собянин: Детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта

Детские поликлиники в московских районах Бибирево (Северо-восточный административный округ) и Кузьминки (Юго-Восточный административный округ) открылись для пациентов после завершения капитального ремонта. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, эти амбулаторные медицинские учреждения обновлены в соответствие с новым московским стандартом, который стал уже брендом городского здравоохранения. Там установлено новейшее медицинское оборудование.

Отремонтированы филиал №1 детской городской поликлиники №48 на улице Федора Полетаева и филиале №3 детской городской поликлиники №125 на улице Лескова. Теперь, по словам мэра, там смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях свыше 23 тысяч детей и подростков.

