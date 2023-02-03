Собянин: Детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта
Детские поликлиники в московских районах Бибирево (Северо-восточный административный округ) и Кузьминки (Юго-Восточный административный округ) открылись для пациентов после завершения капитального ремонта. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, эти амбулаторные медицинские учреждения обновлены в соответствие с новым московским стандартом, который стал уже брендом городского здравоохранения. Там установлено новейшее медицинское оборудование.
Отремонтированы филиал №1 детской городской поликлиники №48 на улице Федора Полетаева и филиале №3 детской городской поликлиники №125 на улице Лескова. Теперь, по словам мэра, там смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях свыше 23 тысяч детей и подростков.
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