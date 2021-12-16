Собянин: большая часть объектов здравоохранения в Москве строится за счет инвесторов

За 10 лет в Москве построено свыше 100 новых поликлиник и больничных корпусов. Из них более 60% возведены за счёт частных инвесторов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сегодня в стадии проектирования и строительства находится около миллиона квадратных метров помещений поликлиник, больниц, корпусов скорой и неотложной помощи.

«Конечно, очень важно, что помимо вложений государства вкладывают в медицину и частные инвесторы, создавая новое качество, новый уровень медицинского обслуживания, ну, и создавая разнообразие медицинских услуг с правом выбора для гражданина, где получать эти услуги», — сказал Сергей Собянин на открытии нового многофункционального медицинского центра «Медси» в Раменках.

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Мэр поблагодарил врачей и медицинский персонал «Медси», которые вылечили около 10 тыс. больных коронавирусной инфекцией и продолжают оказывать помощь и поддержку в борьбе с пандемией. Градоначальник добавил, что новый медцентр на Мичуринском проспекте оснащён самым современным оборудованием. Там будут оказывать амбулаторные и стационарные услуги как взрослым, так и детям.

Как сообщает пресс-службы мэра, многофункциональный медицинский центр «Медси» был возведён на месте снесённых корпусов бывшей ведомственной медсанчасти Главмосстроя. Ожидается, что его амбулаторные подразделения ежедневно смогут посещать более 500 человек, а стационар рассчитан на 174 койки. В учреждении созданы операционные, палаты реанимации и дневного, кратковременного пребывания. В клинике будут работать более 1,2 тыс. человек.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
ТЕГИ:МедицинаПоликлиникиСобянин
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