Собянин: большая часть объектов здравоохранения в Москве строится за счет инвесторов

За 10 лет в Москве построено свыше 100 новых поликлиник и больничных корпусов. Из них более 60% возведены за счёт частных инвесторов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сегодня в стадии проектирования и строительства находится около миллиона квадратных метров помещений поликлиник, больниц, корпусов скорой и неотложной помощи.

«Конечно, очень важно, что помимо вложений государства вкладывают в медицину и частные инвесторы, создавая новое качество, новый уровень медицинского обслуживания, ну, и создавая разнообразие медицинских услуг с правом выбора для гражданина, где получать эти услуги», — сказал Сергей Собянин на открытии нового многофункционального медицинского центра «Медси» в Раменках.