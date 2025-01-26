СМИ: В России вырос спрос на удаление косметических имплантов

По данным издания, клиниках Москвы повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов. Нередки случаи, когда женщина увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, а спустя время необходимость демонстрации фигуры исчезла.

Эксперты подтвердили возросший спрос на соответствующие услуги. По их словам, изменение общественного мнения о пластической хирургии связано с укреплением тренда на натуральность и естественность.

В косметологии в 2025 году сохранится тренд на естественность и индивидуальность, заявила врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова в пресс-центре НСН.

