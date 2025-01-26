СМИ: В России вырос спрос на удаление косметических имплантов

В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает «Коммерсант».

Пластический хирург заявил, что «эльфийские ушки» невозможно исправить

По данным издания, клиниках Москвы повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов. Нередки случаи, когда женщина увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, а спустя время необходимость демонстрации фигуры исчезла.

Эксперты подтвердили возросший спрос на соответствующие услуги. По их словам, изменение общественного мнения о пластической хирургии связано с укреплением тренда на натуральность и естественность.

В косметологии в 2025 году сохранится тренд на естественность и индивидуальность, заявила врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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