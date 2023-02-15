США приостановили поставки таблеток «Виагра» в Россию
Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» объявила о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра». Об этом сообщили в Минпромторге.
В ведомстве отметили, что производство этого препарата не локализовано в России. Там утверждают, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом (международное непатентованное наименование силденафил) в РФ обеспечена.
По данным госреестра лекарственных средств, в России у 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с указанным МНН. Объем производства этих препаратов по итогам первых трех кварталов прошлого года вырос примерно на 11% в натуральном выражении.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров ранее заявил НСН, что в потребительской корзине не хватает продуктов, которые поддерживают репродуктивную функцию россиян.
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