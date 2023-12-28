Минздрав и Минпромторг проработают механизмы ускоренной регистрации лекарств

«Минздраву и Минпромторгу поручено проработать вопрос формирования механизмов ускоренной регистрации медикаментов, актуализировать "дорожные карты" по локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий», — указано в сообщении правительства.

Кроме того, ведомствам вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором предстоит актуализировать информацию о потребностях в препаратах и изделиях для планирования процесса их создания и производства.

Исполнить поручение необходимо до 1 февраля 2024 года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарств на основании данных в системе маркировки, напоминает RT.

