СМИ: В России серьезно выросла заболеваемость коклюшем
Заболеваемость коклюшем серьезно выросла в России, пишет «Коммерсант».
По информации газеты, за весь 2022 год было зафиксировано 3,1 тысячи случаев, а за десять месяцев 2023 года - 27,8 тысячи. По результатам опроса профессионального сервиса «Справочник врача», 24,5% опрошенных назвали напряженной обстановку с коклюшем в своем регионе, 40% респондентов заявили об отсутствии пациентов с коклюшем.
Издание отмечает, что всплеск коклюша в России врачи объясняют миграцией и активностью антипрививочников. Представители российского Минздрава в свою очередь, предполагают, что причиной роста количества заболевших коклюшем может быть связано с резкой отменой профилактических и противоэпидемических мероприятий после коронавируса.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам носить маски в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru