СМИ: В Москве десятки человек отравились в социально-реабилитационном центре для ветеранов
15 сентября 202403:01
В Москве отравились постояльцы социального центра для ветеранов, сообщает Telegram-канал Baza.
Это произошло в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. У 30 человек поднялась температура, наблюдались тошнота, диарея и боли в животе.
По предварительным данным, у всех диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Причиной тому стала рыба, которую днем употребляли все заболевшие.
Ранее количество отравившихся шавермой в Карелии выросло до 115 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru