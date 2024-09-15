СМИ: В Москве десятки человек отравились в социально-реабилитационном центре для ветеранов

В Москве отравились постояльцы социального центра для ветеранов, сообщает Telegram-канал Baza.

В Карелии 87 человек отравились шавермой

Это произошло в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. У 30 человек поднялась температура, наблюдались тошнота, диарея и боли в животе.

По предварительным данным, у всех диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Причиной тому стала рыба, которую днем употребляли все заболевшие.

Ранее количество отравившихся шавермой в Карелии выросло до 115 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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