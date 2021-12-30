СМИ: ртутные термометры вскоре исчезнут из продажи

Ртутные термометры вскоре могут полностью исчезнуть из продажи. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов.

Специалисты объясняют это Минаматской конвенцией, которая ограничивает использование ртути в быту. Документ подписали в 2013-2014 годах 128 стран, включая Россию. Однако Россия пока его не ратифицировала.