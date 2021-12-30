СМИ: ртутные термометры вскоре исчезнут из продажи

Ртутные термометры вскоре могут полностью исчезнуть из продажи. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов.

Специалисты объясняют это Минаматской конвенцией, которая ограничивает использование ртути в быту. Документ подписали в 2013-2014 годах 128 стран, включая Россию. Однако Россия пока его не ратифицировала.

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С 2020 года документ запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

Крупнейшим производителем ртутных градусников в мире считается Китай. В Россию термометры, содержащие ртуть, в основном ввозятся именно из этой страны (по данным Федеральной таможенной службы это 95,7 процента от общего числа).

По информации DSM Group, еще в прошлом году ртутные термометры были самыми популярными в России, в текущем году их продажи сократились вдвое.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Аптеки
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