СМИ: ртутные термометры вскоре исчезнут из продажи
Ртутные термометры вскоре могут полностью исчезнуть из продажи. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов.
Специалисты объясняют это Минаматской конвенцией, которая ограничивает использование ртути в быту. Документ подписали в 2013-2014 годах 128 стран, включая Россию. Однако Россия пока его не ратифицировала.
С 2020 года документ запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.
Крупнейшим производителем ртутных градусников в мире считается Китай. В Россию термометры, содержащие ртуть, в основном ввозятся именно из этой страны (по данным Федеральной таможенной службы это 95,7 процента от общего числа).
По информации DSM Group, еще в прошлом году ртутные термометры были самыми популярными в России, в текущем году их продажи сократились вдвое.
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