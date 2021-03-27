Путин: После вакцинации держал градусник на тумбочке

Президент России Владимир Путин сообщил, что после получения вакцины от COVID-19 перед сном положил на тумбочку градусник.

Путин прокомментировал свою вакцинацию от COVID-19

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину в в эфире телеканала «Россия 1».

3 марта президент России получил первый компонент вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина после прививки от коронавируса «никаких побочных явлений не было», сообщает ТАСС.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВладимир Путин
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