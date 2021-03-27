Путин: После вакцинации держал градусник на тумбочке

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину в в эфире телеканала «Россия 1».

3 марта президент России получил первый компонент вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина после прививки от коронавируса «никаких побочных явлений не было», сообщает ТАСС.

