СМИ: Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям, в ближайшее время он будет рассмотрен в Госдуме, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года.

«Токсин и гены кролика»: Стоматолог сравнил вред от вейпов и сигарет

Так, пресс-служба Минздрава России уточняла, что проект официального отзыва правительства РФ на данный законопроект в настоящее время прорабатывается с заинтересованными органами исполнительной власти.

Тем временем «Известия» со ссылкой на письмо, направленное организацией премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщили, что Национальный союз защиты прав потребителей выступил с инициативой разрешить продажу электронных сигарет и электронных средств доставки никотина (ЭСДН) в аптеках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЗапретКурение

Горячие новости

Все новости

партнеры