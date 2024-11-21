СМИ: Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям, в ближайшее время он будет рассмотрен в Госдуме, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года.
Так, пресс-служба Минздрава России уточняла, что проект официального отзыва правительства РФ на данный законопроект в настоящее время прорабатывается с заинтересованными органами исполнительной власти.
Тем временем «Известия» со ссылкой на письмо, направленное организацией премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщили, что Национальный союз защиты прав потребителей выступил с инициативой разрешить продажу электронных сигарет и электронных средств доставки никотина (ЭСДН) в аптеках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru