СМИ: Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям, в ближайшее время он будет рассмотрен в Госдуме, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года.