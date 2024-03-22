СМИ: лекарство от болезни Паркинсона запатентовали в России
22 марта 202406:02
В России запатентован препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях, сообщают «Известия».
Ученые взяли за основу исследования иностранных экспертов. Эксперименты показали, что соединение эффективнее снижает количество вредного субстрата, вызывающего деградацию нейронов, чем иностранные препараты.
Ранее собак научили определять болезнь Паркинсона по запаху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru