СМИ: лекарство от болезни Паркинсона запатентовали в России

В России запатентован препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях, сообщают «Известия».

Ученые заявили, что кофе помогает бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера

Ученые взяли за основу исследования иностранных экспертов. Эксперименты показали, что соединение эффективнее снижает количество вредного субстрата, вызывающего деградацию нейронов, чем иностранные препараты.

Ранее собак научили определять болезнь Паркинсона по запаху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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