СМИ: Два московских вуза закрыли на карантин из-за кори

В двух московских университетах объявили карантин из-за случаев заболевания корью, пишет Telegram-канал Mash.

В Новосибирской области две школы закрыли на карантин из-за роста ОРВИ

Речь идет о РУДН и РГУ им. Косыгина. По данным СМИ, большинство студентов и преподавателей вузов не имеют прививок от кори, из-за чего и пришлось всех отправить на карантин.

Руководство приняло решение организовать учебу в дистанционном формате как минимум до 8 февраля.

Ранее в Дагестане закрылись на карантин 45 школ и детских садов из-за гриппа и ОРВИ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗдоровьеМоскваЗаболеваниеКарантинвузы

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