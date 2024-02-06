СМИ: Два московских вуза закрыли на карантин из-за кори
6 февраля 202416:57
В двух московских университетах объявили карантин из-за случаев заболевания корью, пишет Telegram-канал Mash.
Речь идет о РУДН и РГУ им. Косыгина. По данным СМИ, большинство студентов и преподавателей вузов не имеют прививок от кори, из-за чего и пришлось всех отправить на карантин.
Руководство приняло решение организовать учебу в дистанционном формате как минимум до 8 февраля.
Ранее в Дагестане закрылись на карантин 45 школ и детских садов из-за гриппа и ОРВИ, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru