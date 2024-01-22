В Новосибирской области две школы закрыли на карантин из-за роста ОРВИ
Власти Новосибирской области закрыли на карантин две школы из-за роста ОРВИ в них почти на 30%. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что временно закрыта школа №14 в Искитиме, где доля заболевших - 27,6%. Кроме того, Палецкая школа в Баганском районе закрылась до 24 января, там заболели 29% от общей численности учащихся. По словам Жафяровой, школьников перевели на дистанционный формат обучения.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru