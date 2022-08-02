СМИ: Излечившийся от оспы обезьян россиянин не заразен

Выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен, возможность распространения болезни предотвращена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре. Там добавили, что среди контактных лиц случаи оспы обезьян не выявлены.

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О том, что в России выявлен первый случай завоза оспы обезьян, 12 июля сообщил Роспотребнадзор. По его данным, вирус обнаружен у мужчины из Санкт-Петербурга, вернувшегося из Европы. Специалисты отмечали, что болезнь протекает у него в легкой форме, угрозы жизни нет.

Мужчина сам обратился к медикам с жалобой на сыпь. Он сразу был изолирован в инфекционном отделении. На данный момент он уже выписан из больницы.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоспотребнадзорЗдоровье
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