Режим ЧС ввели в Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян

Отмечается, что режим ЧС был введен, чтобы способствовать мерам по вакцинации от оспы в штате.

Власти Калифорнии указывают, что штату предоставили более 61 тысячи доз вакцины от оспы обезьян, жители региона сделали свыше 25 тысяч прививок, пишет Газета.ру.

Ранее режим ЧС на фоне стремительного распространения заболевания ввели в Сан-Франциско, напоминает РИА ФАН.

