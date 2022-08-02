Режим ЧС ввели в Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян. Об этом сообщает пресс-служба главы штата.
Отмечается, что режим ЧС был введен, чтобы способствовать мерам по вакцинации от оспы в штате.
Власти Калифорнии указывают, что штату предоставили более 61 тысячи доз вакцины от оспы обезьян, жители региона сделали свыше 25 тысяч прививок, пишет Газета.ру.
Ранее режим ЧС на фоне стремительного распространения заболевания ввели в Сан-Франциско, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- В ЛНР сообщили о разрушении здания «Первомайскугля» из-за обстрела ВСУ
- СМИ: На Тайвань прибудет делегация США из шести человек во главе с Пелоси
- Юрист предупредил о новой схеме телефонного мошенничества со сменой номера
- Режим ЧС ввели в Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян
- СМИ: В Латвии экс-депутата Рижской думы задержали за поддержку спецоперации
- В ГУР Украины рассказали о «совместных операциях» с Польшей
- Россия передала в ООН данные об использовании украинскими войсками мин «Лепесток»
- Пушков рассказал, почему Венгрия присоединилась к санкциям против России
- Стало известно о расколе среди сотрудников СБУ
- СМИ: КНР может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru