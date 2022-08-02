Режим ЧС ввели в Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян. Об этом сообщает пресс-служба главы штата.

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Отмечается, что режим ЧС был введен, чтобы способствовать мерам по вакцинации от оспы в штате.

Власти Калифорнии указывают, что штату предоставили более 61 тысячи доз вакцины от оспы обезьян, жители региона сделали свыше 25 тысяч прививок, пишет Газета.ру.

Ранее режим ЧС на фоне стремительного распространения заболевания ввели в Сан-Франциско, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЗаболеваниеКалифорнияСША
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