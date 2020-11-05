СМИ: AstraZeneca сорвала поставки вакцины от COVID-19 в Британию

Глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем заявила, что британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сорвала сроки поставок вакцины от коронавируса в Соединённое Королевство, сообщает газета Financial Times.



Ранее британское правительство заказало у AstraZeneca 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 и фармкомпания пообещала 30 миллионов доз ещё до конца сентября текущего года. По данным издания, к концу 2020 года компания поставит только четыре миллиона доз препарата.



Третья фаза испытаний вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, стартовала в США в конце августа, однако в сентябре тесты были приостановлены из-за необъяснимой болезни у одного из добровольцев из Великобритании. В фармкомпании эту информацию опровергли, назвав диагноз «неокончательным».

В настоящее время у AstraZeneca есть разрешение на проведение клинических испытаний в Бразилии, Великобритании, США, ЮАР и Японии. В начале октября сообщалось, что Россия намерена совместно с AstraZeneca производить один из препаратов от COVID-19 в Новосибирске.

