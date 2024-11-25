Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины от бешенства
Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе Ura.ru.
По данным ведомства, в больницах Краснодарского края более тысячи доз препарата, в Омской области — 1685 доз, в Санкт-Петербурге — 2385 доз, в Ленинградской области — 2645 доз.
Дефицита препарата не наблюдается. В случае появления необходимости вакцины перераспределяются между медучреждениями.
С информацией о дефиците препарата будет разбираться территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю, добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что в нескольких городах России местные жители пожаловались на нехватку вакцины от бешенства. С проблемой сделать прививку столкнулись жители Ростова-на-Дону, Омска, Краснодара и Амурской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru