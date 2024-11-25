Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины от бешенства

По данным ведомства, в больницах Краснодарского края более тысячи доз препарата, в Омской области — 1685 доз, в Санкт-Петербурге — 2385 доз, в Ленинградской области — 2645 доз.

Дефицита препарата не наблюдается. В случае появления необходимости вакцины перераспределяются между медучреждениями.

С информацией о дефиците препарата будет разбираться территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что в нескольких городах России местные жители пожаловались на нехватку вакцины от бешенства. С проблемой сделать прививку столкнулись жители Ростова-на-Дону, Омска, Краснодара и Амурской области.

