Ситуация с COVID-19 ухудшилась в двух регионах России

В то же время вице-премьер отметила, что в 17 регионах страны заболеваемость стала ниже. Голикова подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос на 2,2% и составил 60,4%. В Севастополе тот же показатель уже достиг 90%.

Голикова заявила, что «России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах».

В России вакцинацию полного цикла прошли более 73,1 млн человек.

