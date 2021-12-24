Ситуация с COVID-19 ухудшилась в двух регионах России

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Ингушетии и Кемеровской области. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова призвала проводить новогодние мероприятия в режиме COVID-free

В то же время вице-премьер отметила, что в 17 регионах страны заболеваемость стала ниже. Голикова подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос на 2,2% и составил 60,4%. В Севастополе тот же показатель уже достиг 90%.

Голикова заявила, что «России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах».

В России вакцинацию полного цикла прошли более 73,1 млн человек.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
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