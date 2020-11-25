Шотландия первой в мире закрепила в законе право женщин на бесплатные тампоны

В документе говорится о создании схемы обеспечения этими товарами всех нуждающихся. Кроме того, все учебные заведения также должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.

Законопроект был внесен на рассмотрение парламента депутатом Моникой Леннон, он направлен на борьбу с бедностью.

