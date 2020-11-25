Шотландия первой в мире закрепила в законе право женщин на бесплатные тампоны
Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров. Таким образом страна стала первой в мире, где женщины смогут получать тампоны и прокладки бесплатно.
Проект закона был принят сегодня единогласно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter шотландского парламента.
В документе говорится о создании схемы обеспечения этими товарами всех нуждающихся. Кроме того, все учебные заведения также должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.
Законопроект был внесен на рассмотрение парламента депутатом Моникой Леннон, он направлен на борьбу с бедностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru