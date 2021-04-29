Ресторатор рассказал о правильном маринаде для шашлыка

Бренд-шеф, ресторатор Сергей Хромов рассказал россиянам, как приготовить правильный маринад к мясу для шашлыка. По его словам, главное, чтобы вкус мяса остался. Для этого в маринаде не должно быть чересчур много специй и уксуса.

«У каждого мяса есть свой, определенный вкус, и когда люди чересчур забивают его специями, уксусом, маринадом, это неприемлемо. Таким образом мы сбиваем вкус и не почувствуем, какое это мясо», — рассказал Хромов в беседе с РИА ФАН.

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Ресторатор отметил, что лучший маринад для мяса – лук. Соль Хромов посоветовал использовать крупную, она медленней растворяется и мясо просолится равномерно. Также повар посоветовал не пренебрегать закусками и салатами, которые хорошо сочетаются с жареным на огне мясом.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Еда
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