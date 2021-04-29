Ресторатор рассказал о правильном маринаде для шашлыка

Бренд-шеф, ресторатор Сергей Хромов рассказал россиянам, как приготовить правильный маринад к мясу для шашлыка. По его словам, главное, чтобы вкус мяса остался. Для этого в маринаде не должно быть чересчур много специй и уксуса.

«У каждого мяса есть свой, определенный вкус, и когда люди чересчур забивают его специями, уксусом, маринадом, это неприемлемо. Таким образом мы сбиваем вкус и не почувствуем, какое это мясо», — рассказал Хромов в беседе с РИА ФАН.