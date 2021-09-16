Съезд детских врачей открылся в Подмосковье в очном формате

II Съезд детских врачей открылся в Московской области в очном формате. Участие в нем в нем принимают также зарубежные специалисты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

Присутствовавший на открытии мероприятия губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что все поликлиники в регионе будут оснащены самым современным оборудованием.

«С нашей стороны важно, чтобы каждая поликлиника была оснащена всем самым современным оборудованием, чтобы каждый перинатальный центр спасал тех, у кого очень маленькие шансы были 10 или 20 лет назад», - заявил глава региона.

В свою очередь, президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия отметил важность участия в форуме зарубежных врачей.