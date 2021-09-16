Съезд детских врачей открылся в Подмосковье в очном формате

II Съезд детских врачей открылся в Московской области в очном формате. Участие в нем в нем принимают также зарубежные специалисты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

Присутствовавший на открытии мероприятия губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что все поликлиники в регионе будут оснащены самым современным оборудованием.

«С нашей стороны важно, чтобы каждая поликлиника была оснащена всем самым современным оборудованием, чтобы каждый перинатальный центр спасал тех, у кого очень маленькие шансы были 10 или 20 лет назад», - заявил глава региона.

В свою очередь, президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия отметил важность участия в форуме зарубежных врачей.

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«Очень приятно, что съезд будет проходить с участием наших зарубежных коллег, нам есть что им рассказать, им есть что нам рассказать. Во всяком случае хорошо, чтобы это было ежегодное собрание, потому что именно тогда можно надеяться на быстрое внедрение знаний, опыта в практическую среду», – цитирует «Радио 1» Бокерию.

В ходе мероприятия медикам были вручены государственные и областные награды. Благодарность президента объявлена детскому урологу-андрологу Московского областного центра охраны материнства и детства Андрею Суходольскому.

Съезд продлится три дня.


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ФОТО: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
ТЕГИ:ВрачиМосковская Область
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