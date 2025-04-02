Сергей Собянин поздравил коллектив ГКБ № 31 с 55-летием больницы

Согласно официальной статистики, ежегодно в больнице имени Савельевой проходят лечение до 70 тысяч человек, выполняется более 40 тысяч операций, в том числе с применением роботических технологий. Здесь принимают больше шести тысяч родов.

Кроме того, больница выступает в качестве клинической базы кафедр ведущих медицинских вузов России. Мэр напомнил, что этом году коллектив ГКБ №31 награжден орденом Пирогова – впервые среди больниц столицы.

