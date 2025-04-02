Сергей Собянин поздравил коллектив ГКБ № 31 с 55-летием больницы

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил сотрудников городской клинической больницы №31 имени Савельевой департамента здравоохранения города Москвы с 55-летием с момента открытия. Она расположена на западе мегаполиса на улице Лобачевского.

Как отметил градоначальник в своем Telegram-канале, за полвека работы клиника, по праву, стала одним из флагманов московской медицины. В ГКБ №31 функционируют крупнейший травматологический комплекс, отделения сердечно-сосудистой хирургии, урологии, гинекологии. Также принимают пациентов современный перинатальный центр и центр женского здоровья, другие подразделения.

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Согласно официальной статистики, ежегодно в больнице имени Савельевой проходят лечение до 70 тысяч человек, выполняется более 40 тысяч операций, в том числе с применением роботических технологий. Здесь принимают больше шести тысяч родов.

Кроме того, больница выступает в качестве клинической базы кафедр ведущих медицинских вузов России. Мэр напомнил, что этом году коллектив ГКБ №31 награжден орденом Пирогова – впервые среди больниц столицы.

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Фото: gkb-31.ru
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