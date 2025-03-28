Сергей Собянин рассказал, как изменилась офтальмологическая помощь в Москве
В 2024 году москвичи посетили офтальмологов в городских поликлиниках более 3,7 млн раз. Об этом в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, офтальмология является один из самых массовых видов медицинской помощи, поэтому её доступность - важнейший приоритет стратегии развития столичного здравоохранения.
Он отметил, что только в прошлом году было приобретено более трёх тысяч различного офтальмологического оборудования, в настоящее время во всех офтальмологических кабинетах Москвы есть приборы экспертного класса.
Собянин подчеркнул, что плановую и экстренную помощь по профилю «Офтальмология» оказывают в семи многопрофильных стационарах столицы. Имеющееся оборудование позволяет врачам проводить операции любой сложности.
«Продолжим закупать современное оборудование, внедрять новые технологии и повышать квалификацию врачей», — заключил градоначальник.
Ранее заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Забелин заявил, что Солнечногорская больница получила новые аппараты для рентгена и МРТ, сообщает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
- Бездетные россияне стали чаще брать микрозаймы
- СМИ: Российских туристов эвакуируют из-за землетрясения в Бангкоке
- В Москве предотвратили теракт, который готовили спецслужбы Украины
- Уголовное дело возбудили после поджога офиса Народного фронта в Абакане
- Дмитриев: Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в РФ
- В сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года
- СМИ: : ЕС начал готовить 17-й пакет санкций против России
- Росавиация: В саратовском аэропорту сняли временные ограничения
- Рубио: США проанализируют позицию России по отмене санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru