Сергей Собянин рассказал, как изменилась офтальмологическая помощь в Москве

В 2024 году москвичи посетили офтальмологов в городских поликлиниках более 3,7 млн раз. Об этом в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Реконструкция трех корпусов МКНЦ им. Логинова завершится в 2026 году

По его словам, офтальмология является один из самых массовых видов медицинской помощи, поэтому её доступность - важнейший приоритет стратегии развития столичного здравоохранения.

Он отметил, что только в прошлом году было приобретено более трёх тысяч различного офтальмологического оборудования, в настоящее время во всех офтальмологических кабинетах Москвы есть приборы экспертного класса.

Собянин подчеркнул, что плановую и экстренную помощь по профилю «Офтальмология» оказывают в семи многопрофильных стационарах столицы. Имеющееся оборудование позволяет врачам проводить операции любой сложности.

«Продолжим закупать современное оборудование, внедрять новые технологии и повышать квалификацию врачей», — заключил градоначальник.

Ранее заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Забелин заявил, что Солнечногорская больница получила новые аппараты для рентгена и МРТ, сообщает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ЛечениеСергей СобянинМоскваЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры