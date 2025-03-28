Сергей Собянин рассказал, как изменилась офтальмологическая помощь в Москве

По его словам, офтальмология является один из самых массовых видов медицинской помощи, поэтому её доступность - важнейший приоритет стратегии развития столичного здравоохранения.

Он отметил, что только в прошлом году было приобретено более трёх тысяч различного офтальмологического оборудования, в настоящее время во всех офтальмологических кабинетах Москвы есть приборы экспертного класса.

Собянин подчеркнул, что плановую и экстренную помощь по профилю «Офтальмология» оказывают в семи многопрофильных стационарах столицы. Имеющееся оборудование позволяет врачам проводить операции любой сложности.

«Продолжим закупать современное оборудование, внедрять новые технологии и повышать квалификацию врачей», — заключил градоначальник.

Ранее заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Забелин заявил, что Солнечногорская больница получила новые аппараты для рентгена и МРТ, сообщает 360.ru.

