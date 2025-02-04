Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи
Пять лет назад в столице первыми в России приняли новый стандарт онкологической помощи. О результатах работы мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге во Всемирный день борьбы против рака.
Он отметил, что в основе стандарта лежит последовательное бесшовное ведение пациента на всех этапах борьбы с болезнью, начиная от подозрения и постановки диагноза и заканчивая пожизненным диспансерным наблюдением.
В столице организовали пять многопрофильных онкологических центров, где есть патоморфологические лаборатории, клиники и центры амбулаторной помощи.
Современное техническое оснащение во всех онкоклиниках города позволяет проводить высокотехнологичное хирургическое лечение. Это происходит и благодаря роботическим установкам последнего поколения.
Собянин подчеркнул, что одним из важнейших показателей результативности работы онкологических служб как раз и является доля пациентов, наблюдающихся пять лет и более после постановки диагноза. Так, этот показатель вырос с 55,6% в 2019 году до 60% в 2024 году.
Подводя итоги пяти лет, мэр также отметил, что выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 67,7%, а смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась с 17% в 2019 году до 11,5% в 2024-м.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru