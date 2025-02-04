Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Пять лет назад в столице первыми в России приняли новый стандарт онкологической помощи. О результатах работы мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге во Всемирный день борьбы против рака.

Он отметил, что в основе стандарта лежит последовательное бесшовное ведение пациента на всех этапах борьбы с болезнью, начиная от подозрения и постановки диагноза и заканчивая пожизненным диспансерным наблюдением.