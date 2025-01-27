Гинцбург рассказал, что пациенты начнут получать новую онковакцину в сентябре
Первые пациенты могут начать получать лечение новой вакциной от рака уже в сентябре. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав... мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — заявил ученый.
При этом Гинцбург подчеркнул, что план пока не утвержден окончательно.
Как ожидается, онковакцину будут вводить как людям с первичной меланомой, так и пациентам, уже прошедшим определенные стадии лечения.
Цент Гамалеи работает над вакциной от рака, которая станет персонализированной и будет создаваться индивидуально. В разработке препарата задействуют искусственный интеллект: он проанализирует параметры опухоли и выдаст «чертеж» вакцины, и по нему специалисты создадут препарат в течение недели.
Ранее Гинцбург рассказал, что онковакцина центра Гамалеи на доклинической стадии исследований показала высокую эффективность в борьбе с меланомой, сама опухоль и метастазирование исчезают, пишет Ura.ru.
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